Parreira estréia com vitória pela seleção da África do Sul O técnico Carlos Alberto Parreira estreou em partidas oficiais no comando da seleção da África do Sul vencendo fora de casa o Chad por 3 a 0, em Yamena, neste sábado, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa de África de 2008. O brasileiro tinha realizado apenas um amistoso à frente do time sul-africano contra a Suazilândia, que terminou empatado em 1 a 1. Com essa vitória fora de casa, a África do Sul lidera o Grupo 11, com sete pontos em três partidas, depois ter empatado sem gols com o Congo e vencido a Zambia por 1 a 0. Neste domingo o Congo recebe a Zambia em Brazzaville e uma vitória dos donos da casa por uma diferença de dois gols os colocaria na primeira colocação diante do Bafana Bafana. Os campões de cada um dos 12 grupos se classificam para a fase final do torneio bienal, que acontecerá em Gana nos próximos meses de janeiro e fevereiro. Os três melhores segundos colocados também se classificam para a próxima fase.