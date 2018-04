Parreira evita falar sobre ?excluídos? O técnico Carlos Alberto Parreira demonstrou irritação ao comentar sobre o tratamento que pretende dispensar a partir de agora aos chamados ?excluídos? - os jogadores que não foram chamados para a partida deste domingo contra a Bolívia por não terem participado do jogo no Haiti - casos de Dida, Cafu, Kaká, Lúcio e Zé Roberto. Ao ser perguntado sobre se eles voltariam ao time e seriam reconduzidos a condição de titulares no time na partida contra a Venezuela, Parreira foi irônico. ?Veja como são as coisas no Brasil. Nem bem terminou o jogo com a Bolívia e vocês (aos jornalistas) já querem saber sobre o jogo contra a Venezuela. Para mim o próximo problema é a Alemanha. Eu não consigo vislumbrar a partida contra a Venezuela?, disse. ?Eles serão reintegrados, mas por enquanto eu só consigo pensar no jogo contra a Alemanha?, escapou.