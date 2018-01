Parreira exige coerência antes de renovar O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, demonstrou certo desconforto ao ser perguntado sobre uma renovação na seleção, nesta terça-feira, durante o anúncio da lista dos 16 jogadores que atuam por clubes estrangeiros, para o amistoso contra o México, no dia 30, em Guadalajara. O treinador alegou que antes de mais nada é necessário manter a base dos atletas que conquistaram o título do pentacampeonato mundial, em 2002. Em seguida, lembrou que não está podendo chamar todos os jogadores que deseja, por causa dos times envolvidos na disputa da Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. "O fato de ser um jogador pentacampeão do mundo não quer dizer que está com vaga assegurada na seleção. Mas é preciso mantermos uma coerência", disse o treinador, hoje à tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca. "Infelizmente não há vaga para todos os bons jogadores na seleção e alguns, obviamente, vão ficar de fora."