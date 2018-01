Parreira exige hotel perto do campo Carlos Alberto Parreira chegou hoje à Alemanha e, ao lado do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, iniciou a busca por um lugar para que a seleção brasileira fique concentrada durante a Copa do Mundo. A exigência do treinador é a de hospedar a delegação num hotel que fique próximo dos campos de treinamento e do aeroporto da cidade, porque os deslocamentos serão constantes ? na primeira fase o Brasil vai jogar em Berlim, Dortmund e Munique. É claro que o dinheiro oferecido pelos interessados em receber a seleção também vai pesar. A etapa de preparação ocorrerá fora da Alemanha, num luxuoso hotel em Weggis, pequena cidade da Suíça, longe da badalação e das tentações de uma metrópole. A idéia da comissão técnica é definir o quartel-general do Brasil na sede da Copa nos próximos dias. Há a possibilidade de Parreira aparecer em Leipzig apenas sexta-feira, dia do sorteio dos grupos do Mundial. Hoje, em entrevista a jornalistas alemães, na chegada a Frankfurt, ele disse que a imprensa local deveria parar de criticar Jurgen Klinsmann e a Alemanha, seleção que, segundo ele, dará bastante trabalho aos adversários em 2006. O único treinador a não aparecer no sorteio deverá ser o argentino José Pekermann. A Associação de Futebol da Argentina informou que ele sofreu pequena cirurgia em uma das mãos e perdeu um familiar. Maradona foi convidado para participar da festa, mas nem deu resposta, contou hoje o presidente da Fifa, Joseph Blatter. ?Mandamos o convite a ele, mas até agora não recebemos a resposta. Lamentamos que ele se comporte dessa maneira. Há outras pessoas importantes que participarão da festa.? A maioria das personalidades chegará amanhã a Leipzig. Pelé aproveitará a oportunidade para divulgar o filme Pelé Eterno na Alemanha. Ele terá a companhia de Gilberto Gil, que apresentará projetos relacionados à cultura.