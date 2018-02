Parreira explica convocação de Cris O técnico Carlos Alberto Parreira acredita que a convocação de Cris, que volta à seleção brasileira para amistoso contra Portugal, no dia 29 de março, não pode ser considerada uma novidade. Segundo ele, o zagueiro do Bayer Leverkusen já tem ?experiência? com a camisa do Brasil. ?Eu não considero a convocação do Cris uma novidade. Ele já foi titular da seleção nas Eliminatórias, jogou nas divisões de base da seleção e sempre esteve presente nas convocações?, afirmou Parreira. O treinador da seleção adiantou também que irá convocar mais quatros jogadores, todos que atuam no Brasil, na próxima terça-feira. Serão um goleiro, um zagueiro e dois meio-campistas. Ele ainda garantiu que não chamará nenhum atleta de Grêmio, Corinthians, Santos e Paysandu, para não atrapalhá-los na disputa da Copa Libertadores.