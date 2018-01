Parreira explica motivos do empate A situação encontrada pelo Corinthians hoje à tarde, em Piracicaba, não foi a melhor para um time que precisava da vitória, constatou o técnico Carlos Alberto Parreira. Por três motivos especiais: a consciência e força do Etti Jundiaí, a condição ruim do gramado do Barão de Serra Negra e a falta de condição atlética de duas peças chaves do seu time, Vampeta e Luizão. Mesmo sem querer entrar no espírito das justificativas, ele confirmou a manifestação contrária, dada durante a semana, em relação à transferência da partida para o interior. Mas também afirmou que a equipe "com dois resultados positivos fica no bolo da classificação do Rio São Paulo. "Não temos de colocar culpa exclusivamente no campo. Isso é fato. Só que as condições apresentadas realmente prejudicam para controlar, para carregar a bola. Não facilita, de forma nenhuma, para um time técnico como é o do Corinthians", declarou. Na avaliação do técnico, as finalizações foram um dos fundamentos afetados. "Atrapalha na hora do toque final". Sobre as dificuldades vindas do adversário, ele garantiu não ter ficado surpreso. ?Na verdade, explicou, já esperava uma postura ofensiva e guerreira da equipe de Giba. "Eles são assim. Têm uma jogada eficiente de velocidade. Aproveitam os espaços e chegam bem ao gol." Nesse ponto, Parreira até considerou justo o empate. "Sim. Eles também criaram chances", argumentou. Da dupla que ainda não está na forma ideal, o treinador executou uma defesa. E não arrependeu-se da escalação, ao contrário: esclareceu que o ritmo só virá com o decorrer dos jogos. "Ninguém recupera a forma com duas partidas. Isso é normal. Daqui a uns três jogos é que eles vão estar na plenitude." Porém, justificativa ou não, tanto Vampeta como Luizão deixaram o gramado reclamando das condições. "Não dá para trabalhar a bola. O campo está horrível", decretou o atacante. O amigo volante concordou, porém foi mais diplomático. Preferiu comentar o placar ressaltando o oportunismo do adversário, que usou as chances que teve para marcar. Scheidt, outro que ganhou o refresco do técnico Parreira - ele amenizou as falhas da zaga pregando a responsabilidade do conjunto - também destacou o empenho do time de Jundiaí. "Acabou que ficamos alternando bons e maus momentos. Eles foram para cima em alguns instantes, fazendo bastante pressão." O zagueiro só não conseguiu convencer nos motivos desse revezamento. "Não sei, é difícil. Estamos em começo de temporada", tentou. Gil foi bem mais objetivo. Não buscou razões "difíceis". Optou por colocar mesmo a culpa no gramado. "O campo não deixou a gente trabalhar. Não tinha como fazer nenhuma ação direito. Aí, a nossa equipe ficou vulnerável porque não conseguia executar as jogadas de técnica. Nem dava para chutar para o gol, para finalizar. Fomos muito prejudicados com isso. Poderia ter sido diferente", concluiu. Indiferente ao drama corintiano e sem citar qualquer problema com o campo, os jogadores do Etti saíram satisfeitos. "Foi bom. A gente veio e enfrentou o Corinthians de igual para igual. O empate, fora de casa, valeu para nosso time. Saímos de cabeça erguida", comemorou o meia Marcinho.