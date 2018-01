Parreira explica presença de novatos O técnico Carlos Alberto Parreira tentou demonstrar naturalidade ao explicar o grande número de jogadores novatos na seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações, entre 18 e 29 de junho, na França. Para o treinador, a competição está sendo encarada pela comissão técnica ?como um extenso campo de observação para as eliminatórias?. O treinador foi até um pouco irônico ao ser perguntado sobre se não tinha receio de ?queimar? alguns desses novos jogadores, ao colocá-los numa competição importante como esta. ?Nunca vi alguém se firmar na seleção sem estrear?, argumentou. Ao contrário do procedimento adotado na semana passada quando anunciou a lista dos jogadores que atuam fora do Brasil, desta vez Parreira explicou as opções. O técnico elogiou muito o meio-campista Dudu (Vitória), um dos destaques da seleção brasileira Sub-20. ?Trata-se de um talento excepcional. Joga com muita elegência e chega bem à frente?, disse. Parreira confidenciou que treinadores das seleções de base avalizaram a convocação. ?É um bom investimento?, resumiu. Sobre o goleiro Fábio (Vasco), Parreira foi incisivo. ?Além da ótima fase no Vasco, é praticamente um jogador da casa?, disse ele, referindo-se ao fato de o jogador já ter sido chamado para várias seleções de base. Os atacante Illan e Gil, foram chamados, segundo Parreira, por serem ?jogadores modernos?, que atacam em velocidade, driblam com facilidade e ajudam na marcação no meio-campo. O treinador explicou ainda a opção pelo lateral-esquerdo Kléber (Corinthians), em detrimento do flamenguista Athirson, um dos cotados a integrar a lista. ?A gente queria super-especialistas para a posição, por isso, nós chamamos também o Fábio Aurélio (lateral do Valencia). Tanto um como outro, são mais laterais que Athirson?, disse.