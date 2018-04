Parreira faz coletivo em Serra Negra O técnico Carlos Alberto Parreira, que comandará, na tarde desta sexta-feira, o primeiro treino coletivo desde que assumiu o cargo de técnico do Corinthians, pediu a contratação de um lateral-direito. Índio, que retornou após passar um semestre no Goiás, não será aproveitado e poderá deixar o clube. O elenco continua fazendo pré-temporada em Serra Negra, interior de São Paulo. A equipe estréia no Rio-São Paulo no dia 20, no Maracanã, contra o Fluminense, no Rio. O atacante Luís Mário continua conversando com a diretoria para tentar chegar a um acordo e acertar novo contrato.