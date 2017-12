Parreira faz mistério, mas optou por Kaká Kaká será o titular do Brasil contra o Peru no domingo. Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira, deixou isso claro nesta quarta-feira, apesar de sustentar que Kaká ou Alex é a única dúvida para o jogo de domingo. Kaká treinou no time titular nesta quarta-feira e isso, quando se trata de Parreira, vale por uma definição. "Olha, o fato de o jogador começar o treino como titular é um indicativo muito forte de que será o titular. Mas isso não interessa muito. Kaká e Alex são ótimos e com qualquer um o Brasil estará bem servido." Quando a Seleção se reuniu em setembro para o jogo contra a Colômbia, Ronaldinho Gaúcho estava suspenso e Alex foi escalado para o primeiro treino. No segundo, treinou Kaká, mas foi Alex quem jogou. Dessa vez, a preferência se inverteu. E significa que o jogador do Milan foi o escolhido. "Quem sai na frente tem preferência. Comigo, sempre é assim. É um indicativo que vocês têm de quem vai jogar. Mas, não precisa de pressa. Vou anunciar o time aqui no Brasil, antes de viajar." Parreira acredita que tanto Alex como Kaká já sabem quem vai jogar. "Não falei ainda com nenhum deles, mas o jogador em o sentimento do que está acontecendo. Sabe se vai jogar ou não." O treino desta quarta não servirá para que Alex vire o jogo. "São dois jogadores de alto nível e não serão avaliados aqui por treinamentos. Eu os conheço bem e sei o que esperar deles. O importante é que com um ou com outro, a estrutura tática do time não se altera. Vamos jogar da mesma forma, com Alex ou com Kaká." E Parreira está muito animado com esse jogo. Lima não lhe mete nenhum medo. Ele considera, inclusive, que o Brasil terá mais facilidades do que no jogo contra o Peru. "Podem acreditar que nós vamos ter muito mais espaço para jogar do que contra o Equador, que ficou parado atrás. O Peru vai atacar, eu tenho certeza e teremos campo para atuar." A certeza de que o Peru atacará e de que isso será bom vem do respeito que Parreira tem pelo time dirigido por Autuori. "Desde 1970, quando chegou nas quartas-de-final do Mundial, o Peru não tem um time tão forte como esse. O Autuori é um grande treinador e está dando uma postura mais organizada para eles. Vai ser o encontro mais duro contra eles em Eliminatórias, podem acreditar. É um time técnico e que tem uma vocação ofensiva histórica. E, como estão em boa fase, haverá 50 mil pessoas pedindo que ataquem o Brasil. E eles vão fazer isso. E teremos os espaços que precisamos para vencer." Há uma esperança muito grande de que a Seleção consiga seis pontos nos jogos contra Peru e Uruguai. "Temos de continuar na frente. Abrir uma vantagem, conseguir umas gorduras para queimar. Vamos fazer isso desde o inicio das Eliminatórias para ter um caminho tranqüilo até o Mundial." Rivaldo é um dos jogadores com que Parreira conta nessa luta pelos 12 pontos em quatro jogos, vencida pela metade. Ele fez questão de conversar com o jogador, que não é considerado pelo técnico Carlos Ancelotti, que o deixa fora até do banco de reservas do Milan. "Ele está treinando muito, se esforçando bastante e me contou isso. Só que não adianta, o Ancelotti não o escala. Tem suas preferências e pronto. Nós vamos apoiar o Rivaldo até onde der. Vamos ver até onde podemos sustentar essa situação."