Parreira faz mistério na escalação Para prosseguir na Copa das Confederações e evitar o vexame histórico de ser eliminada em uma competição oficial ainda na primeira fase, fiasco que não acontece desde a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, a seleção brasileira só tem uma escolha: vencer a Turquia neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Etienne. O técnico Carlos Alberto Parreira, por exemplo, decidiu esconder a escalação. Brasil e Turquia estão empatados na segunda posição do Grupo B, com três pontos. Porém, os turcos levam vantagem no critério de desempate.