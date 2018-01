Parreira faz mistério sobre 2º goleiro O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, fez mistério se vai ou não convocar o goleiro Marcos, do Palmeiras, na lista complementar dos jogadores que atuam no Brasil, terça-feira próxima, para enfrentar Peru e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas ao Mundial 2006. Entre os atletas que atuam no exterior, ele só convocou Dida para a posição. ?Nós estamos discutindo esse assunto e ainda não decidimos o que vamos fazer?, despistou.