Parreira faz nova aposta em Kléberson O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu fazer uma espécie de aposta no volante Kléberson, hoje no Manchester United, da Inglaterra. O jogador, que foi uma das maiores supresas da Copa do Mundo de 2002, praticamente não jogou em 2003 e ainda não se firmou no novo clube. ?A gente espera reencontrar aquele jogador de 2002?, disse o treinador, na sede da CBF, no Rio, nesta terça-feira, logo depois de anunciar a lista dos convocados para o amistoso do dia 18 contra a Irlanda, em Dublin. ?Em 2003 ele realmente não conseguiu repetir o mesmo desempenho do ano anterior. Ficou muito tempo esperando a transferência (do Atlético-PR para o clube inglês), um casamento, contusões e por tudo isso ele não conseguiu ter uma temporada regular?, explicou. ?O que nós queremos agora é observá-lo, porque sabemos de seu potencial?, disse.