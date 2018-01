Parreira faz seu 1º jogo após o tetra Oito anos e meio depois da conquista do tetracampeonato Mundial para o Brasil, o técnico Carlos Alberto Parreira volta a comandar do banco de reservas a seleção brasileira que, nesta quarta-feira, contra a China, em Guangzhou, faz o primeiro amistoso do ano. Desde 1983, quando assumiu o comando do time pela primeira vez, foram 33 vitórias, 21 empates e apenas sete derrotas, em 61 jogos. O treinador ainda tem um amplo retrospecto de gols a seu favor 119 contra 46 sofridos. Ao assumir em 83, Parreira herdou de Telê Santana os atletas que brilharam na Copa do Mundo da Espanha, no ano anterior. Mesmo com Zico, Sócrates e até o goleiro Leão, hoje técnico do Santos, o treinador foi mal nos seis meses em que ficou à frente da seleção. O Maracanã foi o palco da estréia de Parreira em uma vitória sobre o Chile, por 3 a 2, em 28 de abril, de 83. Os gols foram marcados por Careca, Éder e Renato. Mas, em 14 jogos, somou 5 vitórias, 7 empates e duas derrotas. A má campanha na Copa América de 83 foi o principal motivo de sua saída, já que em 8 partidas empatou por quatro vezes e colecionou duas derrotas e o mesmo número de vitórias. Parreira se esquiva de comentar suas passagens anteriores pela seleção. No entanto, reconheceu que a pressão do caminho de 91 até o título de 94 não existe mais. Lembrou que até o tetracampeonato eram 24 anos sem um triunfo Mundial. E chegou a balançar no cargo quando da derrota para a Bolívia, em 1993, por 2 a 0, em La Paz, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Ao reestrear no dia 30 de outubro contra a Iugoslávia, o treinador escalou Carlos; Luís Carlos Winck (Cafu), Antônio Carlos, Márcio Santos e Lira; Mauro Silva, Luís Henrique, Raí e Renato Gaúcho (Müller); Bebeto (Valdeir) e Elivélton. Os autores dos gols da vitória por 3 a 2 foram Luís Henrique, Müller e Raí. "Hoje estou mais experiente e aquela pressão toda não existe", afirmou Parreira. "Alem disso, consegui reunir, de novo, meus amigos na comissão técnica. Estou tranqüilo."