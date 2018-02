Parreira faz última convocação do ano O técnico Carlos Alberto Parreira faz nesta quinta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, a última convocação em 2005. Serão chamados os 22 jogadores para os amistosos do dia 12 de novembro contra a Seleção dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, e do dia 15 de novembro contra o All Star Team/Kwait Sport Club, na cidade do Kuwait. Os amistosos serão os últimos da temporada de 2005, em que a Seleção Brasileira conquistou a Copa das Confederações, na Alemanha, e se classificou em primeiro lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.