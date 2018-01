Parreira fecha lista da comissão técnica para Copa Carlos Alberto Parreira ainda tem algumas dúvidas para escolher os 23 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial da Alemanha, mas na última quarta-feira ele definiu os 17 nomes da comissão técnica. A novidade da lista foi o corte de um massagista para a entrada de um segundo fisioterapeuta, Odir Carmo, que participará de sua primeira Copa. O receio com o estado físico dos jogadores foi o que motivou Parreira a aceitar a sugestão do médico da seleção, José Luiz Runco, e levar dois fisioterapeutas: Odir Carmo e Luiz Alberto Rosan. Além dos três profissionais, o departamento médico ainda contará com os médicos Serafim Borges e Rodrigo Lasmar, a exemplo do que ocorreu em 2002, na Copa da Coréia e Japão. Novato no grupo, Odir Carmo iniciou seu trabalho na seleção com as divisões de base. Começou na equipe Sub-18, depois passou para a Sub-20 e participou do time pré-olímpico que disputou uma vaga aos Jogos de Atenas. A promoção para a equipe principal ocorreu em 2004. Desde então, integrou a comissão técnica de duas conquistas obtidas pelo Brasil: Copa América e Copa das Confederações. ?Trabalhamos de manhã, tarde, noite e de madrugada. A carga de trabalho é muito grande e, por isso, a necessidade de dois profissionais?, disse Odir Carmo, que tem 44 anos e já integrou os departamentos médicos do Botafogo e América. ?E o bom é que, como estou com esse grupo há dois anos, não terei problemas de adaptação.? Os demais integrantes da comissão técnica serão o coordenador Zagallo, o supervisor Américo Faria, o auxiliar-técnico Jairo Leal, os preparadores físicos Moraci Sant?Anna e Paulo César Paixão, o preparador de goleiros Wendell Ramalho, o administrador Guilherme Ribeiro, o assessor de imprensa Rodrigo Paiva, o chefe de segurança Castelo Branco, os roupeiros Antônio Silva e Rogelson Barreto, além do massagista Deni Silva. Torcedores ilustres Na próxima quarta-feira, Parreira e Zagallo irão assistir ao confronto entre Milan e Lyon, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio San Siro, em Milão. Nesta partida estarão em campo o zagueiro Cris e o atacante Fred - ambos do time francês - que fazem parte da lista do treinador, mas ainda não asseguraram vaga na Copa do Mundo. Além deles, só que com lugar já garantido no grupo que vai à Alemanha, irão jogar nesta partida: o goleiro Dida e o meia Kaká, ambos do Milan, além do meia Juninho Pernambucano, do Lyon.