Parreira feliz com atuação de estreantes Desde que voltou à seleção, no início do ano, o técnico Carlos Alberto Parreira não havia sido flagrado sorrindo no banco de reservas. Nesta quarta-feira, a poucos minutos do fim da partida contra a Nigéria, conversava com o coordenador Zagallo em tom de absoluta descontração. A alegria era pela atuação de todo o time, em especial dos jovens estreantes Luís Fabiano, Gil e Kléber, responsáveis diretos pela vitória do Brasil por 3 a 0. O artilheiro do São Paulo e do Campeonato Brasileiro teve um bom duelo com a zaga da Nigéria e com uma desvantagem: Luís Fabiano acusava cansaço da desgastante viagem até a França e, depois, para a Nigéria. "Apesar do desentrosamento, o time tocou bem a bola e se movimentou bastante para dar opção", afirmou. Ele criou boas situações de gol, entendendo-se muito bem com Ricardinho e Ronaldinho Gaúcho. No seu gol, antecipou-se ao marcador para cabecear a bola cruzada por Belletti. Gil foi abraçar Parreira ao abrir o placar. Dias antes, o técnico anunciara o trio de canhotos Gil-Ricardinho-Kléber como o mais forte de um mesmo time em 2002 - no primeiro semestre do ano passado, os três jogaram no Corinthians campeão paulista e da Copa do Brasil. E o primeiro gol de Gil surgiu após tabela de Kléber com Ricardinho, que fez lançamento preciso para o atacante do Corinthians. Diante do goleiro, Gil chutou com firmeza, deixando sua marca. Kléber defendeu bem e até não foi muito ao ataque no primeiro tempo. Soltou-se mais depois e teve o mérito de cruzar a bola que deu origem ao gol de Adriano, do Parma - um grandalhão, meio desajeitado, mas com excelente capacidade de finalizar a gol. Adriano teve chance de fazer mais um, em jogada individual, mas o goleiro se antecipou e fez a defesa. Adriano Souza, Gilberto e Fábio Luciano tiveram oportunidade de jogar alguns minutos. Não puderam aparecer muito. Certamente, serão utilizados na Copa das Confederações.