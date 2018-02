Parreira fica aliviado com estréia vitoriosa na África do Sul O técnico Carlos Alberto Parreira revelou que está aliviado e orgulhoso com sua estréia vitoriosa no cargo de comandante da seleção da África do Sul, que será a anfitriã da Copa do Mundo de 2010. Parreira levou seu time a uma vitória por 3 a 0, fora de casa, sobre o Chade, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações 2008, que acontecerá em Gana. O jogo, disputado em Ndjamena, no sábado, colocou a África do Sul no caminho para a classificação. "É tanto um sentimento de alívio quanto de satisfação. Eu estou empolgado. Foi importante ganhar o primeiro jogo. Agora, nós temos que continuar dessa maneira", disse. "Este resultado foi muito importante. Nós precisávamos conseguir os três pontos para ficar perto da classificação." O treinador também aproveitou para reclamar do forte calor africano. "As condições não nos ajudaram a jogar tudo que podíamos. O calor estava inacreditável. Não é justo para nenhum dos dois times e o gramado também não ajudou." Os gols que garantiram a vitória foram marcados por Surprise Moriri, Delron Buckley e Sibusiso Zuma. A partida foi disputada sob um calor de 42 graus. A África do Sul agora chega a sete pontos em seu grupo. Seus dois grandes rivais na chave, Congo e Zâmbia, vão se enfrentar neste domingo em Brazzaville. Parreira, de 64 anos, que conquistou a Copa do Mundo com o Brasil há 13 anos, foi procurado para desenvolver um time que seja competitivo na disputa da Copa de 2010. Ele disse às autoridades sul-africanas que a seleção terá de disputar partidas contra diversos times, de qualidade mais alta, nos próximos meses. A África do Sul jogará um amistoso contra a Bolívia em Johanesburgo, na próxima quarta-feira.