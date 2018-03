Parreira fica distante do Botafogo O técnico Carlos Alberto Parreira está cada vez mais distante do Botafogo. As reuniões entre o clube e o treinador foram interrompidas e não há previsão para elas voltem a acontecer. Hoje o presidente alvinegro, Mauro Ney Palmeiro, estava em Brasília, e Parreira em São Paulo. O grave problema financeiro do clube e a falta de um patrocinador são os principais empecilhos para Parreira acertar com o Botafogo.