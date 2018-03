Parreira garante a vaga de Ronaldo Aqueles que se animaram com a exibição de Luís Fabiano, autor de dois gols na vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Hungria, terão de esperar um pouco mais. O técnico Carlos Alberto Parreira disse nesta quarta-feira, depois do amistoso em Budapeste, que Ronaldo continua como titular inquestionável da seleção brasileira. Mas o artilheiro do São Paulo recebeu elogios protocolares de Parreira. "Me agradou o que fez LuÍs Fabiano, marcou dois gols, que é a sua característica. Mas o Ronaldo continua sendo titular da equipe. Só não vai ser se estiver machucado. De todas maneiras, não queria falar de individualidades, o importante é que a seleção esteve mais compactada. A única coisa que não me agradou foi que nos surpreenderam nos contra-ataques", comentou o treinador. No próximo amistoso da seleção, dia 20, contra a França, Ronaldo deve retornar ao time. Recuperando-se de uma lesão muscular, ele não foi convocado para o jogo desta quarta-feira. Mas é nome certo para as próximas partidas. Depois, Parreira resumiu o que foi o jogo para a comissão técnica do time do Brasil. "A missão está cumprida e acabamos com o fantasma de nunca haver vencido a Hungria. A seleção brasileira sempre é obrigada a ganhar e hoje vencemos. Aprovamos o trabalho coletivo e o desempenho de alguns novos jogadores, por tudo isso estamos muito contentes", disse o técnico. Outro lado - Lothar Matthaeus, técnico alemão da Hungria, também teve uma leitura positiva do amistoso. "O Brasil nos mostrou em que temos que trabalhar para melhorar", afirmou. Data histórica - Zagallo foi homenageado pelos jogadores antes da partida. Titulares e reservas entraram no campo vestindo uma camisa da seleção, autografada por ele, com o nome Zagallo nas costas e o número 250, em referência ao número de jogos em que defendeu o Brasil como técnico e jogador. Na frente, todos tinham o número 13, o preferido de Zagallo.