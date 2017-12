Parreira: Gomes sofrerá pressão na Sub-23 A cobrança sobre Ricardo Gomes, na sub-23, vai ser maior ainda, depois de o Brasil ter conquistado os Mundiais Sub-17 e Sub-20. Essa é a opinião do técnico da seleção principal, Carlos Alberto Parreira, que esteve nesta segunda-feira no evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em homenagem aos garotos de até 20 anos, que ganharam torneio nos Emirados Árabes Unidos. Ricardo Gomes vai dirigir a seleção pré-olímpica em janeiro, no Chile, e reunirá o grupo a partir de sexta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. "Com certeza, todos vão ficar antenados no trabalho dele. Vai ficar aquela expectativa de o Brasil ser campeão também na sub-23, mas isso é normal", disse Parreira. Ele acredita que apesar dos problemas de Gomes na montagem da equipe - não pôde convocar o meia Kaká, por exemplo -, a Sub-23 tem tudo para se destacar no Pré-Olímpico. "A seleção vai corresponder, tem Robinho, Diego e outros já acostumados com pressão. Vai fazer bonito."