Parreira gosta do desempenho da seleção O técnico Carlos Alberto Parreira não concorda com os que criticaram o desempenho do Brasil no empate por 3 a 3 com o Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. ?O melhor time em campo, infelizmente, não soube manter a vantagem que abriu no primeiro tempo. Mas o futebol é isso. Nem sempre o melhor vence?, lamentou. O treinador disse ter ficado entusiasmado com o primeiro tempo, quando o Brasil quando chegou a estar vencendo por 2 a 0. ?Se jogar desse jeito não perde para nenhuma seleção do mundo. Mas é preciso lembrar que as eliminatórias são assim. É sempre muito complicado. É muito difícil manter o mesmo ritmo, durante toda a partida?. O treinador disse que ainda não chegou a pensar em mudanças no time. ?Quando começamos o trabalho eu disse que dificilmente o time que iniciaria a eliminatória seria o que terminaria. Temos que fazer as mudanças que se fizerem necessárias, mas sem pressa. Mas de uma coisa o torcedor pode ter certeza. Não teremos medo de ousar?, disse Parreira.