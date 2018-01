Parreira inicia testes contra Camarões Sem esconder a preocupação com as eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil entra em campo nesta quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), no Stade de France, para enfrentar Camarões, na estréia das equipes pelo grupo B da Copa das Confederações, que reúne também Estados Unidos e Turquia. Para o técnico Carlos Alberto Parreira é a chance de analisar atletas. Para os atletas, a oportunidade de mostrar trabalho e continuar na vitrine. Os brasileiros enfrentam os americanos na segunda rodada, sábado, em Lyon, e os turcos na terceira, marcada para segunda-feira, desta vez em Saint-Etienne. Os dois primeiros colocados passam às semifinais. A seleção busca também sua segunda conquista (venceu em 1997), além de tentar apagar a má impressão deixada na última edição, em 2001, quando terminou em quarto lugar. Aliás, o argumento de que o desempenho na França pode definir a vaga na equipe que vai iniciar a disputa das eliminatórias é o predileto de Parreira. Sempre que pode o treinador faz questão de "mandar o recado". Inteligente e observador, já percebeu que um dos passatempos favoritos dos atletas quando estão no hotel é ficar horas na internet acompanhando o noticiário. Assim, ressalta sempre em suas entrevistas a importância da Copa em suas análises, pois sabe que a mensagem vai atingir seu "público-alvo". E dentro do campo a situação não é diferente. Quando convocou o grupo, o técnico brasileiro disse que daria chance a todos. Porém, percebeu certa tendência nos jogadores de relaxar, pois estavam seguros de que, mais cedo ou mais tarde, teriam vez no time. Resultado: definiu montar uma equipe base, titular. Pronto, a briga árdua por posições voltou. A formação titular será a mesma que venceu por 3 a 0 a Nigéria, em amistoso preparatório realizado no dia 11. A exceção será o atacante Luís Fabiano que, contundido, será substituído por Adriano. "Pois é, como o Parreira já falou, a idéia é jogar bem aqui para tentar continuar sendo lembrado nas próximas convocações", afirmou o atacante do Parma, sem dúvidas um dos destaques do grupos nos treinamentos. Adversário - As principais preocupações do treinador brasileiro em relação aos camaroneses é com a força física e bom toque de bola do adversário. "Eles não são bicampeões africanos por acaso. São destaque em um continente onde o futebol tem evoluído bastante", explicou. "Vai ser uma partida muito dura. Aliás, as outras seleções do grupo também, basta ver como Estados Unidos e Turquia melhoraram seus desempenhos nas últimas Copas do Mundo." Embora faça questão de destacar que o tempo de preparação não foi o ideal, o comandante da seleção apontou bons resultados no trabalho. "Há uma semana nós não tínhamos uma equipe, apenas um grupo com bons jogadores", disse. "Hoje já temos um time que pode fazer uma grande Copa das Confederações."