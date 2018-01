Parreira inicia trabalho com problemas Apesar da bela recepção no desembarque da seleção brasileira, nesta segunda-feira, em Guangzhou, o técnico Carlos Alberto Parreira enfrentou uma série de problemas que culminaram com o cancelamento do primeiro treino para o amistoso contra a China, que acontece na quarta-feira. O atraso no vôo dos atletas que atuam por clubes espanhóis e italianos, além das ausências de Gilberto Silva (Arsenal), Amoroso (Borussia Dortmund), Júlio César (Flamengo), Luisão (Cruzeiro), Anderson Polga (Grêmio) e Kléberson (Atlético-PR) e o desgaste da viagem, atrapalharam o início de trabalho do novo treinador do time do Brasil. Mesmo com as adversidades, Parreira se mostrou otimista com esse começo de trabalho em sua terceira passagem como técnico da seleção - as outras foram em 1983 e de 1991 a 1994. O treinador ainda demonstrou a felicidade pela recepção chinesa e fez questão de ressaltar a importância da partida de quarta-feira. "Apesar de ainda não ter começado o trabalho de campo, já estou orgulhoso e confiante do trabalho que estamos começando e que visa a conquista do sexto título mundial para o Brasil?, disse Parreira. ?Este amistoso contra os chineses será o ponto de partida da seleção para conquistarmos mais uma Copa do Mundo. E, mesmo com uma longa e desgastante viagem e o fuso horário, já sinto a vontade dos atletas em entrar em campo e defender as cores do Brasil." Com o cancelamento do treino desta segunda-feira, a única movimentação da seleção antes da partida acontece amanhã, às 8 horas (horário de Brasília). E Parreira ainda vai ter problemas, já que não vai poder trabalhar com o grupo de atletas dos clubes brasileiros, além de Amoroso, que têm chegada prevista para a noite. Festa ? Como o hotel Chime Iong fica dentro de um parque temático, a recepção à seleção teve tapete vermelho, índios batucando tambores, elefantes, tigres e belas recepcionistas. Mas os chineses que se prepararam para o desembarque da equipe só viram a comissão técnica, o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain, e o meia Juninho Pernambucano, do Lyon. Como a promoção do confronto foi organizada tendo por tema os quatro ?Rs? da seleção, Ronaldinho Gaúcho foi o mais assediado. Enquanto Rivaldo, Ronaldo e Roberto Carlos não chegavam, o meia-atacante do PSG ficou responsável por ser o ?representante? do Brasil no contato com os torcedores. ?Essa festa toda é muito boa, mas dentro de campo as coisas mudam?, afirmou o jogador. No final do dia em Guangzhou, desembarcaram os demais atletas que atuam por clubes europeus. A recepcioná-los no aeroporto estavam o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, e o supervisor Américo Faria. Parreira optou por ir visitar um shopping, acompanhado pelo preparador físico Moraci Sant´Anna. A partida entre Brasil e China acontece no Guangdong Olympic Sports Center, quarta-feira, às 9h45 (horário de Brasília).