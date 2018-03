Parreira inicia treinos com problemas Como se não bastasse a polêmica envolvendo Ronaldo, Carlos Alberto Parreira iniciou a preparação da seleção brasileira para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas com problemas. Dores musculares vão tirar o zagueiro Luisão, do Benfica, dos confrontos com o Paraguai, em Porto Alegre, e com a Argentina, em Buenos Aires, e provocaram o corte do meia Alex, do Fenerbahce, da Copa das Confederações. Luisão seguirá no grupo que viajará para a Alemanha, mas, como não terá condições de jogo nos próximos 10 dias, a comissão técnica resolveu convocar Anderson, do Corinthians. Ele já havia sido chamado para o amistoso contra Hong Kong e para a partida festiva diante da Guatemala, na despedida de Romário. Os problemas musculares que afetam a coxa direita de Alex não permitem que o meia dispute a Copa das Confederações. Por isso, para seu lugar, Parreira chamou Edu, ex-Arsenal, contratado nesta semana pelo Valência. A série de contusões na seleção brasileira não se trata de coincidência. Na Europa, a temporada chegou ao fim agora e os jogadores sentem o cansaço e o peso dos jogos decisivos. Percebendo o esgotamento de alguns atletas, Parreira achou melhor diminuir a carga de trabalho nos próximos dias em Teresópolis e preferiu cancelar os treinamentos da manhã desta quarta-feira e de sexta-feira. Na noite de sexta, a delegação segue para Porto Alegre, onde, no domingo, enfrenta o Paraguai. Assim que terminar a partida, o grupo segue para Buenos Aires. Parreira explicou que convocou Grafite para o confronto com os argentinos por acreditar que não haverá nenhum problema envolvendo o são-paulino e a torcida local. Grafite acusou Leandro Desábato, do Quilmes, de racista em jogo da primeira fase da Libertadores. O argentino acabou detido na capital paulista por dois dias.