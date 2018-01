Parreira inicia treinos e mantém mistério O técnico Carlos Alberto Parreira comandou na manhã desta quarta-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), o primeiro treino de preparação da seleção brasileira para o jogo de domingo contra a Colômbia, na estréia das equipes nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Parreira orientou um treino técnico-tático, sem a definição de titulares e reservas. O treinador dividiu o grupo em dois e não deixou claro quem pretende escalar no lugar de Ronaldinho Gaúcho (suspenso) e Kléberson (cortado por contusão). Para a vaga de Ronaldinho, a briga está acirrada: Alex, Diego e Kaká são os concorrentes. O mais provável é que o ex-são-paulino seja o escolhido. A segunda dúvida fica por conta do substituto de Kléberson. O treinador ainda não sabe se seria melhor escalar Emerson ou Renato. Emerson tem a seu favor o fato de ser um jogador experiente e que certamente não sentiria a responsabilidade de estrear numa eliminatória, fora de casa. Renato, no entanto, tem boas chances de ser o escolhido. Tem características muito semelhantes a do titular e, assim, o técnico não precisaria mexer demais na forma como a equipe vai atuar. As dúvidas começam a ser desfeitas à tarde, quando será realizado o primeiro treino coletivo da seleção. Ronaldinho Gaúcho é o único dos 22 jogadores que ainda não se apresentou a Parreira. O jogador atuou pelo Barcelona na noite desta terça-feira e deverá se juntar aos companheiros apenas na noite de hoje.