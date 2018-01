Parreira "inveja" técnicos brasileiros Carlos Alberto Parreira está com ?inveja? dos outros quatro técnicos brasileiros que irão ao Mundial. Comandante da seleção mais poderosa do mundo, Parreira lamenta a falta de tempo para engrenar os pentacampeões. Luís Felipe Scolari (Portugal), Zico (Japão), Alexandre Guimarães (Costa Rica) e Marcos Paquetá (Arábia Saudita) terão mais tempo do que Parreira para arrumar suas seleções. ?Não é segredo para ninguém que gostaria de fazer mais amistosos. Mas não temos datas disponíveis. Ainda bem que as Eliminatórias foram longas e consegui formar uma base?, disse o técnico da Seleção Brasileira, neste domingo, em um programa do Sportv, que reuniu os cinco treinadores brasileiros que irão à Copa da Alemanha. O problema de Parreira não serve para Zico. O treinador do Japão reúne seus jogadores este mês para 15 dias de treinos. E tem quatro jogos para lapidar o time: Estados Unidos (10/02), Eliminatórias da Copa da Ásia (22/2 e 01/03) e amistoso contra a Alemanha (30/05). ?Teremos um bom tempo de preparação. E poderemos enfrentar a Austrália no sorteio da Copa da Ásia?, comentou Zico. ?Seria ótima prévia para o Mundial.? ?Tenho mais três amistosos até a Copa. Serão jogos importantes para o time ganhar um pouco de equilíbrio?, disse Felipão. Marcos Paquetá programou pelo menos três amistosos para a Arábia Saudita. E Alexandre Guimarães já tem agendados quatro jogos para a Costa Rica. Parreira terá apenas um amistoso para o Brasil: Rússia, dia 1.º de março, em Moscou. Mas o treinador pode sonhar alto em relação aos outros quatro técnicos brasileiros. ?Só penso no hexa. Não tenho outra opção. Ou o brasileiro aceitaria outro resultado?? Felipão, Zico, Paquetá e Guimarães são mais modestos. ?É um momento de reconhecimento dos treinadores brasileiros. O fato de termos cinco representantes na Copa não caiu do céu, ?, disse Felipão que espera colocar Portugal entre os oito melhores do Mundial.