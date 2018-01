Parreira já sente saudade do Parque Carlos Alberto Parreira deixou as questões táticas e técnicas em segundo plano na entrevista que concedeu para se despedir do Corinthians. Durante quase uma hora, o treinador preferiu destacar o sentimento de perda que marcou sua saída do Parque São Jorge após 12 meses. Além de elogiar a postura da diretoria, disse que o grupo não terá trabalho para se adaptar ao estilo de Geninho. "Realmente há lugares que a gente vem trabalhar no dia-a-dia com prazer, que certamente vão deixar recordações. E o Corinthians é um desses lugares. Não falo isso para fazer média. Também vai ser difícil esquecer o ano passado, quando ganhamos dois títulos (Copa do Brasil e Torneio Rio-São Paulo) e chegamos à decisão do Campeonato Brasileiro". Além de ter sepultado definitivamente a fama de homem frio que o acompanhava ao longo da carreira, Parreira fez questão de ressaltar a estrutura do Corinthians. "Trata-se de um clube diferenciado. Tem ótimos profissionais e um departamento de fisiologia moderno. Só quero deixar claro que não troquei o Corinthians pela Seleção Brasileira, como muitas pessoas andaram dizendo. Simplesmente a oportunidade apareceu e resolvi aceitar. Na vida, as coisas mudam em menos de 24 horas. Fui convidado, os apelos foram muito fortes, e não tive como recusar. No entanto, só agora a ficha começou a cair". Parreira também enalteceu o amor dos corintianos pelo clube. "Percebi a força da torcida por onde passei, seja nas ruas, nos restaurantes ou até mesmo nos aeroportos. Para o corintiano, nada é mais importante do que a própria equipe". A escalação de três atacantes durante as competições do ano passado também foi mencionada pelo treinador em sua despedida. "Apesar dessa maneira de jogar não ser nova, recuperamos um estilo que não era utilizado havia 20 anos. Também tive mais uma oportunidade de mostrar que jamais fui retranqueiro. Minhas equipes são organizadas, só isso".