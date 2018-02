Parreira já tem a equipe da estréia A seleção que disputará a Copa América a partir de 8 de julho, no Peru, começou a ser desenhada nesta terça-feira, no primeiro treino com bola na Granja Comary com o grupo convocado para a competição. O técnico Carlos Alberto Parreira não anunciou o time, mas deixou indícios de que escalará Juan e Luisão na zaga e os laterais Mancini e Gustavo Nery. No ataque, ficou nítida a preferência do treinador pela dupla mais experiente: Luís Fabiano e Adriano. Dos 22 relacionados para a Copa América, 12 já foram chamados para jogos das Eliminatórias do Mundial de 2006. E a maioria deles saiu na frente na disputa por uma vaga de titular. No meio, por exemplo, Renato, Kleberson, Edu e Alex devem iniciar a partida de estréia, dia 8, contra o Chile. Os quatro tiveram pelo menos uma oportunidade de integrar a seleção nas Eliminatórias. "Temos de definir uma equipe logo e depois podemos modificá-la, até porque o tempo para treinos é curto." Parreira vai manter o esquema tático utilizado na seleção principal - o 4-3-1-2. O número ´1´ já está confirmado. Era uma aposta óbvia: Alex, que terá de desempenhar o papel ultimamente exercido por Kaká em amistosos e jogos classificatórios para o Mundial. Ele quer que o meia do Fenerbahce alimente com passes e tabelas os dois atacantes. "Já tenho um esboço para começar os coletivos, os treinos táticos e a partida contra o Chile." Completaria o time o goleiro Júlio César, do Flamengo. Pela manhã, os jogadores realizaram treino físico puxado. À tarde, demonstravam algum cansaço durante o trabalho tático. Parreira deu prioridade à organização da defesa e do sistema de marcação do meio-de-campo. Inicialmente, ele distribuiu sete coletes abóboras para Mancini, Luisão, Juan, Gustavo Nery, Renato, Kleberson e Edu. Estes atletas tinham a tarefa de evitar a aproximação do ataque adversário. Depois de 12 minutos, o treinador trocou alguns dos ´titulares´. Mas, em seguida, voltou a armar o time com os sete jogadores escolhidos no começo do treino da tarde. A todo instante, Parreira pedia atenção na marcação. "Já ganhamos várias bolas. Vamos apertar." Nas variações de ataque, ele manteve a dupla Luís Fabiano e Adriano quase sempre junta. Em outra atividade com bola, mandava a campo três jogadores de ataque contra dois defensores. As duplas de zaga eram repetidas, com destaque para a formada por Juan e Luisão. Nesta quarta-feira pela manhã, a seleção volta a campo, na Granja Comary, em dois períodos. Pela manhã, para exercícios físicos e, à tarde, Parreira dirigirá treino tático. Advertência - Por causa de novas determinações disciplinares da Fifa, que entram em vigor quinta-feira, Parreira advertiu os jogadores sobre eventuais excessos na Copa América. Pediu-lhes que não tirem a camisa na hora de comemorar um gol e que evitem reclamações. "Às vezes, por uma bobagem, se perde um atleta, uma partida e um título."