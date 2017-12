Parreira já tem a lista quase pronta Carlos Alberto Parreira tem apenas uma dúvida para fechar a lista dos 23 jogadores que irão à Copa do Mundo de 2006. E a dúvida está na reserva do ataque. Ele quer um centroavante de ofício, no caso de uma emergência para substituir Ronaldo ou Adriano. Ricardo Oliveira era o favorito, mas a lesão no joelho direito o afastou do Mundial. Fred, autor de dois gols na vitória por 8 a 0 contra os Emirados Árabes, no sábado, é a nova aposta. A lista será fechada depois do amistoso previsto para o dia 1º de março, ainda sem adversário e local definidos. Será o último antes de a seleção embarcar para a Copa da Alemanha. Logo depois do jogo de sábado, sempre ao lado de Zagallo, Parreira reuniu os jogadores no vestiário do Estádio Zayed, em Abu Dhabi, e transmitiu a sua mensagem. ?A partir de agora, até junho de 2006, vocês vão cansar de ver em entrevistas no mundo todo, as pessoas consideram o Brasil como grande favorito para ganhar a Copa. Isso não nos leva a nada, já que no futebol não se ganha antecipadamente. Vamos continuar trabalhando com seriedade, sempre pondo o coletivo em destaque para que o lado individual possa aparecer?, disse o técnico, que aproveitou para lembrar do fracasso de algumas seleções favoritas na história da Copa. ?Em 82, o Brasil era favorito, e não levamos. Em 2002, os favoritos eram Argentina e França, que acabaram voltando para casa mais cedo. Em 1954, na Suíça, a Hungria era a favorita e perdeu para a Alemanha na final. Em 98, o Brasil chegou cercado de favoritismo e perdeu para a França?, lembrou Parreira. Neste momento, Zagallo entrou na conversa. ?Não lembra de 98, não, que o treinador do Brasil era eu?, disse o atual coordenador-técnico da seleção. Os jogadores caíram na gargalhada, como revelou site oficial da CBF. Mas Parreira, depois do momento de descontração, retomou o discurso. ?Nós somos os melhores, mas o pentacampeonato já passou. Vamos atrás do hexa?, avisou. Em seguida, Zagallo assumiu a palavra. ?Vocês estão de parabéns, acabam de fazer uma temporada em que o valor da camisa amarela novamente falou mais alto?, afirmou o coordenador-técnico. "Vamos em busca do hexa, confio em vocês.? O grupo - Parreira já está com a lista dos 22 da Copa do Mundo na cabeça: goleiros - Dida, Marcos e Julio César; laterais - Cafu, Cicinho, Roberto Carlos e Gustavo Nery; zagueiros - Lúcio, Juan, Luisão e Roque Júnior; meio-campistas - Emerson, Zé Roberto, Gilberto Silva, Edmílson, Juninho Pernambucano e Ricardinho; meias e atacantes - Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Adriano e Ronaldo. Falta apenas definir o 23º jogador. ?Tiramos algumas dúvidas depois deste amistoso. Posso garantir que as dúvidas para chegarmos aos 23 diminuíram. Estamos bem próximos do grupo que levaremos ao Mundial?, contou Parreira.