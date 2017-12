Parreira já tem o time definido A seleção brasileira da estréia nas Eliminatórias do Mundial de 2006, contra a Colômbia, em 7 de setembro, está praticamente definida. O técnico Carlos Alberto Parreira vai deixar clara a formação no primeiro treino do grupo, na próxima quarta-feira, em Teresópolis. No gol, Dida é o favorito para sair jogando. E os laterais Cafu e Roberto Carlos são absolutos em suas posições. Para a zaga foram convocados quatro atletas. Juan vai ficar no banco de reservas e Roque Júnior, por vir de um bom tempo sem atuar - estava contundido -, também deve ficar fora. Assim, Lúcio e Edmílson são os mais cotados para compor o time titular na cidade de Barranquilla. Os volantes Gilberto Silva e Emerson vão ser escolhidos para a proteger a zaga e reforçar a marcação no meio. Como Ronaldo e Rivaldo são certos na equipe, sobrariam apenas duas vagas para completar os 11 da estréia. A presença de Rivaldo na estréia é quase uma questão lógica. Parreira não chamaria o jogador, destaque no Mundial de 2002, para deixá-lo na reserva, mesmo sabendo que vem amargando o banco no Milan. Estariam na disputa das duas vagas restantes vários atletas. Alex, Diego, Kaká, Kleberson, Zé Roberto e até mesmo Luís Fabiano. Apesar da bela campanha no Brasileiro, Alex não deve começar a partida, pois ocuparia o mesmo espaço de Rivaldo. Diego, por sua inexperiência, também não deve ser a opção inicial de Parreira. Kaká corre por fora, embora não seja forte na marcação. A possibilidade de Kleberson e Zé Roberto serem escalados - um meia pela direita e outra pela esquerda - é considerável. Mas o técnico pode recuar Rivaldo e lançar Luís Fabiano no ataque. Neste caso, o mais provável seria que Kleberson atuasse no meio com Rivaldo. É bom lembrar que Ronaldinho Gaúcho, suspenso, vai desfalcar a seleção contra a Colômbia.