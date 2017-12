Parreira lamenta cancelamento do jogo O técnico Carlos Alberto Parreira lamentou nesta sexta-feira o cancelamento do amistoso que a seleção brasileira iria fazer na próxima terça-feira, no Kuwait. Agora, ele terá apenas a partida deste sábado, contra os Emirados Árabes, na cidade de Abu Dhabi, para realizar os testes que gostaria de fazer no time. O amistoso de terça-feira foi cancelado ontem, quando a Fifa informou para a CBF que o confronto com o combinado de jogadores do Kuwait não pode ser considerado um jogo internacional - assim, os clubes não teriam obrigação de ceder seus atletas para a seleção. ?Isso vai atrapalhar um pouco o planejamento. Trouxe 21 jogadores e queria fazer alguns testes. Mas agora não poderei usar tudo aquilo que gostaria?, admitiu Parreira, antes do único treino da seleção em Abu Dhabi, na tarde desta sexta-feira. O jogo com os Emirados Árabes acontece neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), e será o último compromisso do Brasil no ano. Depois, a seleção tem programado apenas um amistoso em março, na Europa, com adversário ainda indefinido, antes de começar a preparação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. E Parreira contava com esses dois amistosos no Oriente Médio para fazer os últimos testes, principalmente com o volante Edmílson e o atacante Fred. Mas, agora, ele terá apenas o jogo com os Emirados Árabes para isso. Mesmo assim, promete entrar em campo com força máxima neste sábado. ?É um importante jogo para gente e vamos tentar jogar nosso melhor. Afinal, o público quer ver o melhor do Brasil em ação?, revelou Parreira, que trabalhou muitos anos no mundo árabe. ?A partida também é importante porque só teremos mais um jogo oficial depois da Copa.? Assim, a seleção deve entrar em campo neste sábado com o seguinte time: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Adriano. E, no segundo tempo, Parreira deve dar chance para Edmílson, Fred e outros jogadores.