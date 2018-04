Parreira lamenta erros do ataque O técnico Carlos Alberto Parreira elogiou o desempenho da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, no Morumbi, mas ficou preocupado com o alto índice de erros do ataque. ?Perdemos uma ótima oportunidade para fazer uma vantagem no saldo de gols?, disse ele. ? No segundo tempo, perdemos 9 oportunidades de gol?, lembrou. ?Mas, o mais importante não foi isso. Nós queríamos sair daqui, hoje, com a vitória e a liderança. E isso nós conseguimos?, avaliou o treinador. Talvez por conta disso dos gols perdidos, ele ainda não confirmou se vai manter a dupla de ataque com Adriano e Ronaldo nos próximos jogos das eliminatórias. ?Eles precisam ser testados em outras oportunidades, com outro tipo de marcação, mas esta é uma possibilidade. Como são jogadores definidores, esta é uma opção válida?, disse.