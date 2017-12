Parreira luta contra o "convoca/desconvoca" Convoca, desconvoca, desconvoca, convoca. Essa situação não é exatamente uma novidade para o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. Desde que assumiu o cargo, vira-e-mexe ele tem de abrir mão de um jogador porque o clube não o liberou ou exigiu sua volta ? algo que ocorre normalmente quando o atleta pertence a uma equipe da Europa ?, ou porque, quando o relacionado atua por um time brasileiro, não quer prejudicar essa agremiação nas competições em que está envolvida. Mas nessa convocação para os amistosos contra França e Catalunha e também para as partidas oficiais contra Argentina e Chile (pelo menos esse era o plano inicial), a ?coisa extrapolou??. Parreira teve de fazer diversas mudanças na relação inicial, pelos mais variados motivos. E está convivendo até com uma situação rara: o Milan, que havia exigido as voltas de Dida, Kaká e Cafu, pois o jogo com os catalães é um mero amistoso, se ?arrependeu?? e mandou os três de volta para a seleção. Eles retornam domingo. A conseqüência de tantos problemas é que 29 jogadores diferentes foram chamados até agora para esta série de quatro partidas. E o treinador viu-se até diante de uma situação insólita, no caso do goleiro Marcos. Ele estava na lista inicial, foi desconvocado porque o Palmeiras estava envolvido na Copa do Brasil e ontem foi chamado de novo, pois o Milan tinha pedido Dida de volta. Resultado: a seleção, que na terça-feira passada só tinha um goleiro disponível para treinar (Fábio, do Vasco, chamado para o lugar de Marcos), terá três jogadores da posição a partir deste domingo. Isso se não acontecer nova mudança, claro. Parreira também teve de liberar jogadores por conta de contusões (casos dos zagueiros Lúcio e Juan) e por causa da participação de suas equipes na Copa do Brasil (além de Marcos, Felipe, do Flamengo), ou na Libertadores (Luís Fabiano, do São Paulo). E neste fim de semana não conta com quase ninguém, até porque nada menos que 11 dos convocados estão com seus times em competições na Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. Experiente, o técnico prefere não reclamar. Pelo menos ostensivamente. ?Esse tipo de situação não é o ideal, mas não vou ficar lamentando. Procuro seguir um conselho que me foi dado por um amigo: ?Não reclame de um problema e sim enfrente-o?.?? O ?consolo?? de Parreira é o fato de que nenhum clube pode impedir os jogadores convocados para jogos das Eliminatórias de apresentarem-se à seleção. ?Aí não tem conversa. Vou contar com todos que convocar. E a regra da Fifa e tem de ser cumprida.?? Dessa forma, a partir do dia 28, quando começa a preparação para os jogos contra argentinos e chilenos, Parreira terá todos os convocados à sua disposição. Mas quantos serão: 22? 25? Os 29 chamados até agora? O treinador até considera a possibidade de levar todos eles para a Granja Comary. Até para não desmotivar um jogador convocado em uma situação de emergência, deixando-o de fora na ?hora do filé??. ?Essa é uma possibilidade. Para os treinos, posso levar quantos quiser. Nos jogos eu só posso inscrever 22. Mas isso é outra história, vamos ver??, disse Parreira, que pode se ver obrigado a ?inchar?? a seleção por conta das circunstâncias. Mas que, mesmo convocando tantos jogadores, raramente tem tido 22 à disposição quando tenta realizar um treinamento.