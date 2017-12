Parreira mantém Kaká entre os titulares Se havia alguma dúvida quanto a formação da equipe titular do Brasil para o jogo contra o Peru, domingo, em Lima, o técnico Carlos Alberto Parreira desfez no coletivo da tarde desta quinta-feita, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A exemplo do que havia feito no dia anterior, Parreira escalou Kaká no lugar que seria de Ronaldinho Gaúcho, cortado por contusão. O meia Alex, do Cruzeiro, que também briga pela vaga, mais uma vez treinou entre os reservas. Nos minutos finais da movimentação, no entanto, Parreira mexeu no time. Colocou Alex no lugar de Kaká e Juninho Pernambucano entrou na vaga de Emerson. Parreira repetiu que já tem o time titular, mas só vai divulgar a escalação depois de encerrado o período de treinamentos em Teresópolis, na sexta-feira. Se Kaká for mesmo confirmado no time, vai atuar ao lado de Rivaldo - uma dupla considerada incompatível no Milan. O coletivo desta quinta terminou com o placar de 2 a 0 para os titulares. Os gols foram marcados por Ronaldo e Rivaldo.