Parreira mantém lista de convocados O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, preferiu não arriscar e convocou hoje o mesmo elenco que empatou na última quarta-feira com a Croácia por 1 a 1, em Split, para a partida decisiva das Eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha, no dia 4, contra o Chile. O meia Ricardinho, do Santos - autor do gol que garantiu o resultado para o Brasil -, ficará no grupo apenas para a partida contra o Chile. A comissão técnica anunciará na segunda-feira o jogador que ocupará a vaga de Ricardinho para o confronto contra o Sevilla, que será realizado no dia 6 para comemorar o centenário do clube espanhol. Este será o 49ª jogo oficial contra um clube na história da seleção brasileira. Desde o dia 21 de julho de 1914, quando derrotou o Exeter City, da Inglaterra, por 2 a 0, até o dia 26 de maio de 2001, quando venceu o Verdy Tokio também por 2 a 0, foram 33 vitórias do Brasil, 12 empates e três derrotas. O Brasil marcou 129 gols e sofreu 46. O primeiro amistoso contra clubes do exterior foi também a primeira partida oficial da seleção brasileira. No Estádio das Laranjeiras, o Brasil venceu por 2 a 0, gols de Osvaldo Gomes e Osman. O meia Renato, ex-Santos e atualmente jogando pela equipe espanhola, foi um dos convocados por Parreira. Outro nome bastante conhecido da torcida do Sevilla que também está no grupo é o meia Júlio Baptista, ídolo do time nas duas últimas temporadas e recentemente contratado, ao lado de Robinho, pelo Real Madrid. FORA DE FORMA - Parreira ficou satisfeito com o jogo em Split, apesar do empate, e justificou os gols perdidos pela dupla de ataque, formada por Ronaldo e Adriano. "Ronaldo e Adriano estavam sem o ritmo necessário. Mas como o jogo com o Chile ocorrerá dentro de 15 dias, espero que até lá os dois estejam em melhor forma física e com mais motivação", atestou Parreira. "Os dois estão se preparando para seus campeonatos", concluiu. Veja a lista de convocados: Goleiros: Dida (Milan) Júlio César (Internazionale) Laterais: Cafu (Milan) Cicinho (São Paulo) Roberto Carlos (Real Madrid) Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros: Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Alex (PSV Eindhoven) Meio-campo: Emerson (Juventus) Zé Roberto (Bayern de Munique) Kaká (Milan) Ricardinho (Santos) Gilberto Silva (Arsenal) Renato (Sevilha) Júlio Baptista (Real Madrid) Juninho Pernambucano (Lyon) Atacantes: Robinho (Santos) Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Internazionale) Ricardo Oliveira (Real Bétis)