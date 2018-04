Parreira mantém o mistério na Seleção O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu levar até o fim o mistério sobre a escalação da Seleção Brasileira, que logo mais às 17h10 enfrenta a Bolívia, no Morumbi, pela oitava rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. O treinador garante que já definiu, mas só vai anunciar a escalação do time, momentos antes da partida. Parreira passou a semana sem saber se escalaria Alex ou Adriano. Se optar pelo primeiro, Robaldinho Gaúcho seria avançado para formar a dupla de ataque com Ronaldo. Se entrar o segundo, Gaúcho vai atuar um pouco mais recuado. No treino de reconhecimento do gramado, ontem à tarde, no Morumbi, o técnico ganhou um problema. O meia Juninho Pernambucano sofreu torção no tornozelo direito e não completou a atividade em campo. Foi logo conduzido para o vestiário, onde foi atendido pelo fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Imediatamente iniciou tratamento à base de gelo e antiinflamatórios. O jogador será reavaliado, mas as chances de jogar são grandes. Se Juninho não puder jogar, Parreira já definiu o substituto: será Renato. O Brasil lidera as elimiantórias sul-americanas com 13 pontos ganhos. A Bolívia é a última colocada, com apenas 6.