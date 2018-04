Parreira mantém o suspense na seleção O técnico Carlos Alberto Parreira manteve o suspense. Disse não saber ainda se vai escalar Adriano ou Alex para o jogo de domingo, contra a Bolívia, no Morumbi. Mas a tendência é que a opção seja pelo primeiro, deixando a seleção brasileira mais ofensiva. Os dois foram muito bem no coletivo desta sexta-feira, na Granja Comary, vencido pelos titulares por 2 a 0, com gols de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, inclusive, mostrou estar recuperado da contusão. Participou normalmente do treino, deu passes precisos, chutes perigosos e aplicou seus costumeiros dribles, além de ter feito um bonito gol, em passe de Roberto Carlos. Com isso, ele confirma escalação na partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. Melhor para Parreira, que esperava a recuperação de Ronaldinho Gaúcho a fim de dar mais força ao ataque da seleção. Ele só vai anunciar o time formalmente neste sábado, mas, pelo que se viu no último treino em Teresópolis, Adriano está mais próximo da vaga, para atuar no ataque ao lado de Ronaldo. "Treinei bem, não senti mais dores no tornozelo (direito, onde sofrera torção)", revelou Ronaldinho Gaúcho. Ele pode desempenhar o papel de número 1, o que serve os atacantes com passes e tabelas, ou então sair jogando como um dos homens de frente. Na primeira hipótese, a mais provável, Alex ficaria fora e Adriano estaria confirmado. E na segunda, aconteceria justamente o contrário. Parreira reconheceu que a seleção vai perder em entrosamento no confronto de domingo. Com relação à última partida das Eliminatórias, contra o Chile, a equipe não contará com cinco jogadores: Dida, Kaká, Cafu, Juan e Luís Fabiano. Os três primeiros foram punidos com a não-convocação, por falta de empenho, segundo a diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para enfrentar o Haiti, duas semanas atrás. Os outros dois não estão no grupo agora por causa de contusão. "A idéia era manter a base. Não deu. Mas não há perda de qualidade", comentou o técnico. Ele enalteceu mais uma vez as qualidades de Alex, ressaltando que o meia chuta bem de fora da área e é um especialista em cobranças de falta e de escanteios. Mas, pela reação de Alex antes e após o treino, que durou 52 minutos, a possibilidade de começar a partida é remota. Ele atuou entre os titulares somente nos 17 minutos finais do coletivo, enquanto Adriano jogou 35 minutos. O treino coletivo foi disputado em ritmo acelerado no início, quando Adriano estava na equipe principal. Parreira exigia que os titulares tentassem retomar a bola rapidamente, tão logo ela fosse dominada pelos adversários. Aos poucos, o time foi cansando. De qualquer forma, ficou claro como a seleção vai ?abafar? o time da Bolívia no Morumbi, pelo menos nos minutos iniciais da partida. "É bom fazer o gol logo para a equipe não se afobar", explicou Roberto Carlos, de novo um dos mais assediados para distribuir autógrafos na Granja Comary. Críticas - Parreira rebateu o técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, que defendeu a escalação de Robinho contra a Bolívia, para que seu clube não se sentisse prejudicado em ceder atleta à seleção, sem que fosse utilizado. "Não tenho obrigação de escalar quem veio. Ele já foi técnico da seleção e sabe perfeitamente que fazemos todo o possível para atender aos interesses dos clubes."