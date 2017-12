Parreira mantém segredo sobre o time titular do Brasil O técnico Carlos Alberto Parreira ainda não deu nenhuma pista do time do Brasil que vai escalar no jogo da próxima quinta-feira contra o Japão, pela terceira rodada e que encerra a primeira fase da Copa do Mundo. Até a entrevista coletiva que ele concederia foi cancelada - será realizada nesta quarta. Nesta terça, no treino no campo do SSG90 Stadion, em Bergisch Gladbach, as atividades com os jogadores foram voltadas para a parte tática e física. No treino tático, Parreira dividiu os jogadores em três times de sete, ocupando metade do campo e exigindo de todos marcação sob pressão. Quem atacava tinha que trabalhar para fugir da marcação e, depois, caso perdesse a bola, tinha que batalhar para recuperá-la. Além disso, o técnico da seleção brasileira treinou cruzamentos e finalizações com todos os jogadores, já que uma jogada em bola parada pode ser favorável ao time nas partidas. Perto do final, Roberto Carlos, Kaká e Ronaldinho mais uma vez ficaram treinando faltas, sendo acompanhados por Juninho Pernambucano logo depois. O treino, por sinal, foi fechado, mas era possível ouvir poucos torcedores do lado de fora do estádio gritando, pedindo por atenção. As possíveis mudanças no time titular do Brasil poderão acontecer por existirem jogadores pendurados com cartão amarelo (casos de Cafu, Robinho, Ronaldo e Emerson), alguns desgastados fisicamente e a possibilidade de dar uma chance para os reservas. A entrevista coletiva do técnico será no Westfalen Stadium, em Dortmund, nesta quinta à tarde (hora do almoço no Brasil) onde o time realizará o treino de reconhecimento do gramado, que deve ser um simples rachão entre os jogadores. A partida contra a seleção japonesa, na quinta-feira, está marcada para começar às 16 horas.