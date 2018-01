Parreira monta seleção com muitas novidades Com muitas novidades, o técnico Carlos Alberto Parreira anunciou na tarde desta terça-feira a lista de jogadores que atuam no Brasil, para amistoso da Seleção Brasileira contra a Nigéria, dia 11, e para a Copa das Confederações, a ser disputada entre 18 e 29 de junho na França. O técnico surpreendeu ao chamar nomes que não frequentaram nenhuma lista de possíveis convocados como Dudu (Vitória), Adriano e Illan (Atlético Paranaense), Edu Dracena (Cruzeiro) ou o goleiro Fábio, do Vasco. Como se esperava, Parreira convocou o meia Ricardinho e o atacante Luis Fabiano, ambos do São Paulo. Chamou ainda o zagueiro Fabio Luciano, o lateral Kléber e o atacante Gil, do Corinthians. O meia Alex (Cruzeiro) ganhou nova chance. Confira a lista completa: Goleiros: Dida (Milan), Fábio (Vasco) e Júlio César (Flamengo) Laterais: Maurinho (Cruzeiro), Belletti (Villarreal), Kléber (Corinthians) e Fábio Aurélio (Valencia) Zagueiros: Edu Dracena (Cruzeiro), Juan (Bayer Leverkusen), Lúcio (Bayer Leverkusen) e Fábio Luciano (Corinthians) Volantes: Eduardo Costa (Bordeaux), Emerson (Roma), Kléberson (Atlético-PR) e Dudu (Vitória) Meias: Ricardinho (São Paulo), Adriano (Atlético-PR), Alex (Cruzeiro) e Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) Atacantes: Adriano (Parma), Luís Fabiano (São Paulo) Gil (Corinthians) e Illan (Atlético-PR)