Parreira mostra nova cara da seleção A convocação do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para o amistoso contra a China, no dia 12, em Guangzhou, confirmou que alguns nomes voltaram a ganhar força com a nova comissão técnica. O zagueiro Juan (Bayer Leverkusen), o volante Flávio Conceição (Real Madrid), os atacantes Adriano (Parma) e Amoroso (Borussia Dortmund), além dos meias Zé Roberto (Bayern de Munique) e Juninho Pernambucano (Lyon), não participaram da Copa do Mundo de 2002, mas agora têm a preferência tanto do treinador quanto do coordenador-técnico Zagallo. O atacante Adriano, de 20 anos, foi o único dos seis jogadores ausentes da Copa que também não foi convocado para o amistoso de despedida de Zagallo como técnico da seleção, contra a Coréia, no dia 20 de novembro de 2002, em Seul. Por isso, o jogador pode ser considerado a principal novidade da primeira lista de Parreira, que começa assim a sua terceira passagem no comando da equipe. ?É um jogador jovem e já possui pelo menos dois anos de experiência no futebol europeu. Mostrou um potencial enorme?, disse Parreira, lembrando que Adriano começou sua carreira no Flamengo. ?Ele já marcou sete ou oito gols no Campeonato Italiano e está indo muito bem.? Outro que mereceu elogios de Parreira foi Zé Roberto. Para o treinador, sua versatilidade dentro do campo fez com que seu nome voltasse a ser lembrado. O fato de Zagallo admirá-lo também pesou na hora de sua escolha, já que o meia do Bayern de Munique foi um dos integrantes do grupo desprezado por Luiz Felipe Scolari. Parreira ainda defendeu a realização do amistoso contra a China, pelo qual a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai receber US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 4,5 milhões). De acordo com o treinador, apesar de o confronto aparentemente ?parecer sem importância?, a possibilidade de mobilizar os atletas dentro de um espírito de dedicação, determinação e vontade de vencer não pode ser desprezada. Contra os chineses, Parreira vai utilizar a formação tática 4-4-2. Explicou que sua intenção é a de armar o time com dois volantes, dois meias, além de dois atacantes, realizando uma marcação por zona. No entanto, não descartou a possibilidade de a equipe usar o 4-3-3, desde que os atletas ofensivos ?voltem para marcar?. Mas as futuras convocações já preocupam Parreira. Se desta vez ele pôde contar com todos os jogadores que desejou (exceção para o zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, contundido), as próximas listas prometem causar problemas com os clubes europeus. ?Não quero entrar em atrito seja com clubes europeus ou brasileiros, por causa de convocação?, afirmou o técnico da seleção. ?Mas não vou abrir mão de ter o principal grupo na Copa das Confederações.? A Copa das Confederações será disputada na França, entre os dias 18 e 29 de junho, e deverá ser o último desafio da seleção, antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, previsto para setembro. O problema é que no mesmo período da competição na França, vários campeonatos estarão em sua fase decisiva. Parreira completará a lista na próxima semana, ao convocar três jogadores que atuam no Brasil. Provavelmente, um goleiro, um zagueiro e um meia. Veja a lista completa de convocados: Goleiro: Dida (Milan) Laterais: Cafu (Roma) Belletti (Villarreal) Roberto Carlos (Real Madrid) Júnior (Parma) Zagueiros: Edmílson (Lyon) Roque Júnior (Milan) Juan (Bayer Leverkusen) Meio-campistas: Emerson (Roma) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayern de Munique) Flávio Conceição (Real Madrid) Juninho Pernambucano (Lyon) Atacantes: Adriano (Parma) Amoroso (Borussia Dortmund) Denílson (Betis) Rivaldo (Milan) Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) Ronaldo (Real Madrid)