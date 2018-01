Parreira mostra sua arte em exposição Longe se vai o tempo em que aos 13 anos o menino Carlos Alberto Gomes Parreira ganhou seu primeiro concurso, como desenhista, em homenagem aos 50 anos da aviação brasileira, em 1956. Hoje, aos 59 anos, as mãos do então promissor pintor rabiscam nomes responsáveis pela defesa da maior paixão dos brasileiros: o futebol. E apesar de o destino ter levado o técnico da seleção para longe da vida artística, não destruiu sua paixão, que poderá ser vista, aprovada ou reprovada pelo público paulista em sua 3ª exposição de quadros, nesta terça-feira, na galeria Britto Central, rua Oscar Freire, 562. Leia mais no O Estado de S. Paulo