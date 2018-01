Parreira muda a zaga no último treino A dois dias da final do Brasileiro contra o Santos, o técnico Carlos Alberto Parreira mudou de forma significativa a formação da zaga do Corinthians. No treino realizado nesta sexta-feira de manhã em Extrema-MG, o treinador decidiu formar a dupla de zaga com Anderson e Fábio Luciano. Desta forma, o zagueiro Scheidt, que vinha atuando como titular nas últimas partidas, deverá ir para o banco de reservas. Ao longo de toda a semana, Parreira alternou Scheidt e Anderson, mas a colocação deste último no coletivo desta sexta, indica que pretende mesmo mudar a defesa para o jogo decisivo de domingo, quando o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Nas outras posições, não haverá mudanças.