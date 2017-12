Parreira muda e Emerson perde a vaga Como havia prometido logo depois do empate com o Peru, em Lima, no domingo, o técnico Carlos Alberto Parreira mexeu na escalação da seleção brasileira para o jogo desta quarta-feira contra o Uruguai, em Curitiba. E o volante Emerson foi o sacrificado. O jogador do Roma perdeu a vaga de titular para o santista Renato, que deve iniciar a partida desta quarta, marcada para as 21h40, no estádio Pinheirão. Esta deverá ser a única mudança em relação ao time que iniciou o jogo em Lima. A seleção brasileira ocupa a segunda colocação nas eliminatórias com 7 pontos ganhos em três rodadas. O Uruguai é terceiro, com seis pontos.