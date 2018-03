Parreira não aceita oferta do Botafogo O técnico Carlos Alberto Parreira não aceitou o convite para dirigir o Botafogo. O treinador se reuniu, nesta sexta-feira, com o presidente do Conselho Deliberativo do clube carioca, Carlos Augusto Montenegro, e disse ter outras "idéias" para o segundo semestre. "Ele disse que seria uma honra trabalhar no Botafogo, mas possui outras propostas, até da Turquia", revelou o dirigente, que disse ainda não ter pensado em outro nome para o cargo.