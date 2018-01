Parreira não é unanimidade no Interior A escolha de Carlos Alberto Parreira para dirigir a seleção brasileira ao lado de Zagallo, de forma, geral, foi bem recebida pelos principais técnicos do interior de São Paulo. Mas como a unanimidade é burra, alguns discordaram do critério adotado pela direção da CBF para a escolha do substituto de Felipão. A principal voz de discórdia é Nicanor de Carvalho Júnior, ex-técnico de Santos, Guarani, Ponte Preta e com sete anos de experiência no futebol japonês. "Acho que ficamos na mesmice. Já era hora da CBF dar oportunidade para os novos técnicos", cotuca, lembrando ainda que "o jogo de esquematização pode matar os jovens talentos do Brasil". Para Giba, novo técnico do Guarani, "a volta de Parreira traz também o esquema 4-4-2 adotado em 1994, deixando de lado o 3-5-2 de Felipão." Mas a grande maioria apóia o novo técnico. O técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, conhecido como "Rei do Acesso" acredita que Parreira era o homem certo para assumir a seleção e não economizou nos elogios ao treinador. "Ele reúne todos os valores que alguém precisa ter para o cargo: é humilde, cavalheiro e muito capacitado", afirmou Ferreira, que também elogiou bastante o novo coordenador técnico da CBF, Mário Jorge Lobo Zagallo. Muitos elogios também por parte de Abel Braga, carioca que tem a primeira real chance no interior paulista, agora na Ponte Preta. "O Parreira é o técnico com melhor currículo no Brasil depois do Zagallo. Como os dois estão juntos, então está perfeito", afirma.