Parreira não quer comentar mudanças O técnico Carlos Alberto Parreira não quis comentar as mudanças que fez na convocação para o grupo da Seleção Brasileira que enfrentará a Venezuela e a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no mês que vem. Em comparação com a convocação anterior, não foram chamados Belletti, Diego e Júlio Baptista. ?Não vou comentar as alterações. Não tenho porque ficar dando explicações?, afirmou o treinador durante a entrevista coletiva. Sua única e curta análise foi sobre o lateral-esquerdo Maxwell, do Ajax-HOL, a principal surpresa. ?Tive dificuldades para escolher. O Gustavo Nery foi operado e preferi escolher o Maxwell porque ele é jovem e foi o melhor do Campeonato Holândes. É apenas mais uma observação?, justificou Parreira, lembrando que a convocação não foi influenciada pelo desempenho do lateral no Pré-Olímpico do Paraguai, no início deste ano. ?Não quero levar em conta o Pre-Olimpíco porque todo mundo foi mal lá?, disse. Quanto ao retorno dos jogadores que haviam sido punidos (Dida, Cafu, Kaká, Lúcio e Zé Roberto) por não comparecerem ao amistoso contra o Haiti, no mês passado, a comissão técnica da seleção preferiu amenizar o assunto. ?Os jogadores não foram punidos pela CBF. Foram punidos pelos próprios clubes, que não os liberaram para um jogo de caráter humanitário. Os clubes é que não foram bem-intencionados?, afirmou Zagallo, que é coordenador-técnico da Seleção.