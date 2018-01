Parreira não quer falar em dispensas O técnico Carlos Alberto Parreira mostrou irritação no final do treino da manhã desta quinta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, ao ser questionado sobre o que achava da suposta intenção da CBF de dispensar as principais estrelas da Seleção dos dois últimos jogos da Eliminatórias, caso o Brasil consiga sua classificação para a Copa do Mundo já no domingo. ?Não temos que ficar pensando nisso neste momento. Eu não falo de nenhum outro jogo que não seja com o Chile. Nós já perdemos a oportunidade em jogos anteriores e não queremos deixar passar mais esta oportunidade?, afirmou o treinador. ? Temos de nos conscientizar que podemos garantir nossa classificação com dois jogos de antecipação e é nisso que devemos nos concentrar. Os próximos jogos só vamos pensar depoi?, reafirmou. TREINO - Carlos Alberto Parreira, privilegiou o ataque nos treinamentos da manhã. O técnico ensaiou jogadas de retomada de bola na intermediária de ataque e simulou ações ofensivas com Kaká, Ronaldo, Robinho e Adriano. ?O aproveitamento foi muito bom. Certamente teremos um jogo complicado, contra um adversário que deve jogar atrás, e por isso precisamos de uma saída rápida, com troca de passes em velocidade?, disse o treinador após o treinamento. No período de tarde, Parreira comanda um treino coletivo. À noite, os jogadores vão assistir ao filme Os dois Filmes de Francisco, que conta a história da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano.