Parreira não se reúne com Botafogo A reunião entre a diretoria do Botafogo e o técnico Carlos Alberto Parreira, marcada para hoje foi cancelada porque ele ainda não retornou de Porto Alegre e os dirigentes também estão fora do Rio. Com a demora em fechar um acordo, surgiram boatos de que Parreira pode não aceitar o convite do Alvinegro. Enquanto isso, o atacante Donizete treina em uma academia da zona do Rio, com esperanças de ser convocado para a seleção brasileira na sexta-feira. Ele estava na pré-lista divulgada pela comissão técnica.