Parreira não teme repetir ?Caso Leão? O técnico Carlos Alberto Parreira disse nesta terça-feira, ao anunciar parte da lista de convocados para a Copa das Confederações, entre 18 e 29 de junho, na França - que não teme a repetição do ?Caso Leão?. A exemplo do que Parreira pretende agora, Emerson Leão disputou a Copa das Confederações na Ásia com um time completamente novo. Perdeu e acabou demitido no aeroporto, na viagem de volta para o Brasil. ?Esse assunto nem sequer chegou a ser discutido?, garantiu Parreira. O treinador convocou hoje 11 jogadores que atuam fora do Brasil e decidiu deixar de fora nomes consagrados como Cafu, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo. Parreira se recusou a justificar as convocações do lateral Fábio Aurélio (Valencia) e do volante Eduardo Costa (Bordeaux). ?Eu não vou ficar explicando cada uma das convocações. São todos jogadores conhecidos. O Eduardo Costa já disputou as eliminatórias com o Felipão (Luiz Felipe Scolari) e o Fábio Aurélio esteve numa Olimpíada?, afirmou o treinador. ?A Copa das Confederações é um campo fértil, um laboratório para as elimiminatórias?, argumentou. Sobre o fato de deixar de fora a maior parte dos pentacampeões mundiais, o treinador foi categórico. ?Os jogadores do Real Madrid (Roberto Carlos e Ronaldo) não foram chamados porque têm jogos até o dia 22 de junho. Assim como os demais (pentacampeões), precisam estar descansados para as eliminatórias?, disse. As convocações dos zagueiros Roque Junior e Lúcio têm uma explicação simples, segundo o treinador. ?Eles ficaram muito tempo sem jogar (por contusão) e precisam ganhar ritmo?.