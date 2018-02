Parreira não vai seguir conselhos da mãe O técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, está decidido a não seguir o conselho de sua mãe, dona Geni, de 85 anos. Ela ligou hoje pela manhã para o filho e depois de parabenizá-lo pela vitória sobre a Argentina, no dia anterior, pediu que ele desse mais atenção à defesa brasileira. "Desta vez eu acho que não vou seguir o conselho de minha mãe. Eu acho que a nossa defesa está indo bem", afirmou Parreira, sem perder o bom humor. O treinador brasileiro admitiu que não costuma dar ouvido aos conselhos da mãe no que se refere à Seleção Brasileira. Em 1994, por exemplo, ela pediu que Parreira escalasse Ronaldo, então com 17 anos, para jogar na Copa dos Estados Unidos, quando o Brasil sagrou-se tetracampeonato mundial, como o futuro Fenômeno no banco de reservas.